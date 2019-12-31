Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis etkili oldu.

Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis etkili oldu.

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde etkili olan sis nedeniyle ise görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Yılbaşı tatili için tesislere gelen kayakseverlerin zorlu anlar yaşadığı merkezde yetkililer, kaza yaşanmaması için sık sık uyarılarda bulundu.

Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Ilgaz Dağı, Kastamonu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da otomobilin çarptığı 2 kadın öldü
Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
23:55 Yılbaşı tedbirleri - Son Dakika
23:53 Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Libya' açıklaması - Son Dakika
23:52 AK Partili gençlerden polise çorba ikramı - Son Dakika
23:52 Ankara Valisi Şahin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yılbaşı tedbirlerini denetledi - Son Dakika
23:52 Antalya'da Mekke'nin fethinin 1389. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
22:45 Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış - Son Dakika
22:20 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 23:58:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]