Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ve İstanbul yolu güzergahında sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ve İstanbul yolu güzergahında sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.


Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Kastamonu-İstanbul kara yolunda görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.


Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı, Ankara ve İstanbul'a ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.


Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Ilgaz Dağı, Kastamonu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:00 Kaynak: AA
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