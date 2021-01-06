Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

06.01.2021 19:55
Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ve İstanbul yolu güzergahında sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ve İstanbul yolu güzergahında sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Kastamonu-İstanbul kara yolu ve Kastamonu- İnebolu kara yolunun Oyrak mevkisinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle sürücüler Kastamonu'dan Çankırı, Ankara ve İstanbul'a ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Ilgaz Dağı, Kadı Dağı, Kastamonu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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