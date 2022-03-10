Kastamonu'da sis ve kar etkili oluyor - Son Dakika
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Kastamonu'da sis ve kar etkili oluyor

10.03.2022 16:15

Kastamonu'da kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Kastamonu'da kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte öğleden sonra başlayan kar yağışı, etkisini giderek artırdı. Kentte karla beraber sis de etkili oluyor.

Kar, Kastamonu il merkezinin yanı sıra Ilgaz ve Yaralıgöz Dağı gibi yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor.

Trafik ekipleri kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kentte kar yağışının gelecek günlerde de devam edeceği bildirildi.

Kastamonu'da sis ve kar etkili oluyor
Kastamonu'da sis ve kar etkili oluyor
Kastamonu'da sis ve kar etkili oluyor

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Kastamonu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da sis ve kar etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da sis ve kar etkili oluyor - Son Dakika
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