Kastamonu'da sis ve yağmur etkili oluyor - Son Dakika
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Kastamonu'da sis ve yağmur etkili oluyor

07.05.2022 12:32

Kastamonu'da sis ve yağmur etkili oluyor Kastamonu'da etkili olan yoğun sis ve yağış sebebiyle oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Kastamonu'da sis ve yağmur etkili oluyor

KASTAMONU - Kastamonu'da etkili olan yoğun sis ve yağış sebebiyle oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Kastamonu Yaralıgöz Dağı'nda yoğun sis ve sağanak yağış etkili oldu. Bozkurt, Çatalzeytin ve Abana ilçelerine ulaşımın sağlandığı karayolunda sağanak yağış ve sis sürücülere trafikte ilerlemekte güçlük çektirdi. Yolda oluşan su birikintileri sebebi ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Yoğun sis sebebiyle de sürücüler yavaşlayarak ilerlemek zorunda kaldı.

Kastamonu'da sis ve yağmur etkili oluyor
Kastamonu'da sis ve yağmur etkili oluyor
Kastamonu'da sis ve yağmur etkili oluyor
Kastamonu'da sis ve yağmur etkili oluyor
Kastamonu'da sis ve yağmur etkili oluyor
Kastamonu'da sis ve yağmur etkili oluyor
Kastamonu'da sis ve yağmur etkili oluyor
Kastamonu'da sis ve yağmur etkili oluyor

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da sis ve yağmur etkili oluyor - Son Dakika


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