Kastamonu'da sit alanını kazan 3 kişi suçüstü yakandı - Son Dakika

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Kastamonu'da sit alanını kazan 3 kişi suçüstü yakandı
37 dakika önce
KASTAMONU'da, sit alanında define kazısı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
KASTAMONU'da, sit alanında define kazısı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Araç ilçesi Kamerördük Köyü yakınlarındaki arkeolojik sit alanında kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, 2019 yılında 3'üncü derece sit alanı ilan edilen bölgedeki oda mezarını kazan 3 kişi, hakkında işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 05:06 Kaynak: DHA
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