KASTAMONU - Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift yaşamını yitirdi - Son Dakika

Tahsin ve eşi Nuriye Yeğenoğlu'nun cenazeleri otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Eve duman dolduğunu fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Defalarca çalmalarına rağmen kapının açılmaması üzerine camdan içeriye giren yakınları, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Yayla Mahallesi 'nde yaşayan Tahsin ve eşi Nuriye Yeğenoğlu'ndan haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti.

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