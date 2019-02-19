Kastamonu'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Kadın Kurtarılamadı
1 saat önce
Kastamonu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kastamonu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkeze bağlı Sarıömer köyünde yalnız yaşayan Seher Kebapçı (63), sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Komşuları tarafından evinde baygın halde bulunan Seher Kebapçı, hastanede yoğun bakım ünitesinde 5 gün süren tedavinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili incelemede devam ediyor. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:22 Kaynak: İHA
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