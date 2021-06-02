Kastamonu'da son 12 yılda binden fazla ev yangını meydana geldi - Son Dakika

Kastamonu'da son dönemde artan ev yangınlarının önüne geçmek için hazırlanan "Köy Evleri Elektrik İç Tesisatı Yenileme Projesi'nin" tanıtımı yapıldı.

Vali Avni Çakır, Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, köylerde meydana gelen ev yangınlarının önüne geçmek amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Yangınların en önemli sebeplerinden birinin elektrik tesisatı olduğunu vurgulayan Çakır, şöyle konuştu:

"Elektrik tesisatlarından kaynaklanan yangınları ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu konuda yangına davetiye çıkan evlerimizin belli bir program dahilinde elektrik sistemlerinin yenilenmesi, böylelikle riskin en aza indirilmesi projemizin ana temasıdır. Maalesef köylerde meydana gelen yangınlar ve orman yangınlarımız Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde. Taşköprü ve Pınarbaşı'nda ölümlü yangınların da meydana gelmesi, bu konudaki hassasiyeti tekrar üst seviyeye çıkardı. Bu konuda sürekli bir çaba içindeyiz ama son zamanlarda yaşadığımız bu vahim olaylar bizim bu konudaki çalışmalarımızı bir an önce ortaya çıkarma zorunluluğu doğurdu."

Kastamonu'da 4 bine yakın yerleşim birimi olması nedeniyle kontrolün zor olduğunu dile getiren Çakır, şöyle devam etti:

"Son 12 yılda Kastamonu'da binden fazla ev yangını meydana geldi. Yangınlarımızın yüzde 58'i elektrik tesisatından kaynaklanıyor. Bacadan kaynaklanan yangınlar da ikinci sırada yer alıyor. Bundan sonra da kış sezonuna girmeden vatandaşlarımızın baca temizliklerinin usulünce yapılmasını sağlamak olacak. Bu süreçte yaşadığımız yangınlara baktığımızda, Kastamonu'da kırsal kesimdeki bazı yerleşimler dar ve sıkışık olduğu için yangınlar 1-2 ev ile sınırlı kalmıyor, ortalama 4-5 evimiz en ufak yangında etkileniyor. Ayrıca evlerle birlikte kullanılan eklentiler de yanıyor. Kastamonu'nun yüzde 93'ü orman köyü. Bu her köy yangını, ormanlarımız için de bir tehlike demek. Köylerimizde yaptığımız tespitlere göre, köylerde kısa bir süre için evlerini kullanan vatandaşlarımızın, evlerinin bakımlarını yapmadıklarını gördük. Zaten evlerimizin birçoğu ahşaptır. Elektrik altyapısı da yaklaşık 30 yıl önce yapılmış. Dolayısıyla bu konuda yenileme zorunluluğu kendisini güçlü bir şekilde ortaya çıkarıyor."

Valilik olarak sahada çalışma yaptıklarını belirten Çakır, "İlimize bağlı bin 54 köyde yaklaşık 150 bin civarında mesken abonemiz var. Merkeze bağlı köylerde de 10 bin 22 adet mesken abonesi bulunuyor. Bunların yaklaşık yüzde 50 elektrik tesisatının yenilenmesi gerekiyor. Kastamonu'da 45-50 bin civarında abonenin elektrik tesisatını yenilememiz gerekiyor." diye konuştu.

"Her vatandaşımız kendi ihmali yüzünde köyü yangın tehlikesine attığının farkına varması lazım." diyen Vali Çakır, "Bu keyfiyet götürecek bir konu değil. Tepeharman köyündeki yangını hatırlayın, rüzgarın etkisiyle o mahalledeki evlerin tamamı yandı. O yüzden köylerde bu konuyu çok işlemek lazım. Bu kampanyanın güzel bir şekilde anlatılması lazım. Kampanya kapsamında rakamlar oldukça makul." ifadelerini kullandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan sunumda ise 2010-2021 arasında 943 yangın meydana geldiği, bu yangınlarda bin 28 ev, 466 ahır ve samanlığın yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yangınlarda 33 vatandaş hayatını kaybederken, 592 büyük ve küçükbaş hayvanın da telef olduğu aktarıldı. Yangınların ortalama maddi zararının ise 132 milyon lira olduğuna dikkat çekildi. Yangınların yüzde 58'inin elektrik kontağından, yüzde 18'inin baca ve sobadan, yüzde 5'inin kuru otların yakılması, yüzde 3'ünün yıldırım düşmesi, yüzde 15'inin ise diğer nedenlerden kaynaklandığı belirtildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, proje hakkında bilgi verildi. Bir evin elektrik tesisatını yenileme maliyetinin ortalama 6 bin 300 lira olduğu, yüzde 20'si olan bin 260 lirasının hibe destek olduğu belirtildi. Geri kalan 5 bin 40 liranın ise bin 260 liralık yıllı ödemelerle 4 yılda tahsil edileceğine dikkat çekildi.