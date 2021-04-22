Kastamonu'da son bir haftada Kovid-19 denetimlerinde 168 kişiye 235 bin 380 lira para cezası kesildi - Son Dakika

Kastamonu'da son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 168 kişiye para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 15-21 Nisan'daki denetimlerde maske takmayan 6, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen 55, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 11 ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 96 kişiye toplam 235 bin 380 lira idari ceza verildiği belirtildi.

Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 20 kişinin Valilikçe belirlenen yurtlara yerleştirildiği, bu kişilerden 8'i hakkında suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, diğer kişiler hakkındaki sürecin ise sürdüğü kaydedildi.