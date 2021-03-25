Kastamonu'da son bir haftada Kovid-19 tedbirlerine uymayan 32 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Kastamonu'da son bir haftada Kovid-19 tedbirlerine uymayan 32 kişiye para cezası verildi
25.03.2021 16:57
Kastamonu'da son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 32 kişiye para cezası uygulandı.
Kastamonu'da son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 32 kişiye para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamada, 18-24 Mart'taki denetimlerde maske takmayan 3, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen 7, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 22 kişiye toplam 51 bin 457 lira idari ceza verildiği bildirildi.
Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 9 kişi, Valilikçe belirlenen yurtlara yerleştirildi.
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