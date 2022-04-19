Kastamonu'da sosyal bilimler lisesinde "Atatürk Kitaplığı" oluşturuldu - Son Dakika
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Kastamonu'da sosyal bilimler lisesinde "Atatürk Kitaplığı" oluşturuldu

19.04.2022 15:34
Kastamonu'da sosyal bilimler lisesinde "Atatürk Kitaplığı" oluşturuldu

Kastamonu'da, "Eğitimde İş Birliği Protokolü" kapsamında Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi'nde "Atatürk Kitaplığı" oluşturuldu.

Kastamonu'da, "Eğitimde İş Birliği Protokolü" kapsamında Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi'nde "Atatürk Kitaplığı" oluşturuldu.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özgen, Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi'nde oluşturulan Atatürk Kitaplığı'nın açılışında yaptığı konuşmada, kurum olarak sosyal bilimleri çok önemsediklerini söyledi.

Sosyal bilimlerin ilk aşamasının sosyal bilimler lisesi olduğuna işaret eden Özgen, "Birinci amacımız, sosyal bilimler lisesi alanında Türkiye'de, ikinci amacımız da Atatürk Kitaplığı ile okul içinde farkındalık oluşturmak. Çünkü bu mekanlar özel seçilen mekanlar. Kitapların tamamı özel seçilen bir kütüphanede oluyor." dedi.

Atatürk Kitaplığı'nın bin kitaptan oluştuğuna dikkati çeken Özgen, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 29 Ekim 2023'te projeyi tamamlamış olacağız. Bir anlamda bu, 100'üncü yıl projesidir. Bir de Dijital Atatürk Kitaplığı oluşturarak buradan Türkiye'deki tüm liselerimizin web sayfasına yerleştirmeyi hedefliyoruz. Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye'deki tüm liselerimizin web sayfasında bir Atatürk kitaplığı oluşturacağız." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ise kitaplığın öğrencilerin fikir dünyasına önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak, "Sosyal bilimler gelişmeden bir milletin milli birliği ve iktisadi gelişimi sağlaması mümkün olamaz. Bu bakımdan gençlerimizin istifade edeceği bu değerli kitaplar, ülkemizin milli birliği ve iktisadi gelişimi için de son derece önem arz etmektedir." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Fahrettin Şenoğlu da projenin hayata geçmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, kütüphanenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz'ın "Milli egemenlik" konulu konferans vermesinin ardından "Atatürk Kitaplığı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 2 Mart'ta İstanbul'da 68 ildeki 92 sosyal bilimler lisesinde "Atatürk Kitaplığı" kurulmasına yönelik "Eğitimde İş Birliği Protokolü" imzalanmasının ardından ilk etapta İstanbul, Isparta ve Antalya'da oluşturulan kitaplıklar açılmıştı.

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Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Kitaplığı, Kastamonu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da sosyal bilimler lisesinde 'Atatürk Kitaplığı' oluşturuldu - Son Dakika


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