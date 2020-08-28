Kastamonu'da soyguncuya direnen kuyumcu, ağır yaralandı - Son Dakika

KASTAMONU'da, kimliği belirsiz yüzü maskeli bir kişi soygun için girdiği kuyumcuda, iş yeri sahibi Elif Pehlivan'ı (45) tabanca ile vurup, kaçtı. Ağır yaralanan Pehlivan, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Topçuoğlu Mahallesi Belediye caddesinde bulunan Elif Pehlivan'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kimliği belirsiz yüzü maskeli kişi, cuma namazı sırasında elinde silahla kuyumcuya girdi. Eşi Nihat Pehlivan'ın cuma namazı için camiye gitmesi nedeniyle yalnız kalan Elif Pehlivan, soygun girişiminde bulunan kişiye karşı çıktı. Bunun üzerine saldırgan, Elif Pehlivan'a tabanca ile ateş etti. Pehlivan, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, vücuduna 2 kurşun isabet eden Elif Pehlivan'a müdahale etti. Pehlivan, daha sonra ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Pehlivan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, soygun girişiminde bulunan ve dükkandan bir şey alamadan kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.