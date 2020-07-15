KASTAMONU'DA SPOR SALONU İNŞAATINDA ÇÖKME, 1 ÖLÜ 1 YARALI - Son Dakika

KASTAMONU'DA SPOR SALONU İNŞAATINDA ÇÖKME, 1 ÖLÜ 1 YARALI

KASTAMONU'da bir okulun spor salonu inşaatında konulmaya çalışılan demir çatı, 2 işçinin üzerine düştü.

KASTAMONU'da bir okulun spor salonu inşaatında konulmaya çalışılan demir çatı, 2 işçinin üzerine düştü. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti. 1 işçi yaralandı.

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KASTAMONU


İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KASTAMONU'DA SPOR SALONU İNŞAATINDA ÇÖKME, 1 ÖLÜ 1 YARALI - Son Dakika
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19:14
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
18:51
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
16:23
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
16:13
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15:08
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