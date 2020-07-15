KASTAMONU'DA SPOR SALONU İNŞAATINDA ÇÖKME, 1 ÖLÜ 1 YARALI - Son Dakika

KASTAMONU'DA SPOR SALONU İNŞAATINDA ÇÖKME, 1 ÖLÜ 1 YARALI
KASTAMONU'da bir okulun spor salonu inşaatında konulmaya çalışılan demir çatı, 2 işçinin üzerine düştü.
KASTAMONU'da bir okulun spor salonu inşaatında konulmaya çalışılan demir çatı, 2 işçinin üzerine düştü. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti. 1 işçi yaralandı.
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KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:45 Kaynak: DHA
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