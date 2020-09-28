Kastamonu'da sporcular antrenman sonrası kitap okuyor - Son Dakika

Kastamonu'da sporcular antrenman sonrası kitap okuyor

Kastamonu'da tekvando ve kick boks kurslarına katılan sporcular, antrenmanın ardından hep birlikte kitap okuyor.

Kastamonu'da tekvando ve kick boks kurslarına katılan sporcular, antrenmanın ardından hep birlikte kitap okuyor.

Kastamonu Erişen Spor Kulübü, sporcuların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla antrenmanların ardından kitap okuma etkinliği başlattı.

Haftanın belirli günlerinde antrenmanlara katılan 35 sporcu, çalışmanın ardından 15 dakika kitap okuyor.

Kulüp başkanı ve antrenör Murat Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki branşta antrenmanlarının devam ettiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs ile ilgili tüm tedbirleri uyguladıklarını dile getiren Şengül, "Bu tedbirler kapsamında antrenmanlarımızı yapıyoruz. Devletimizin belirttiği şekilde sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz." dedi.

Kitap okuma etkinliğini uzun süredir yaptıklarını anlatan Şengül, "Velilerimiz çok olumlu bakıyor. Çocuklarımız evlerinden kendi kitaplarını getiriyor. Onlarda da kitap okumaya karşı ayrı bir heyecan ve istek var. Bunu görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Murat Şengül'ün kızı ve antrenör Reyhan Şengül de antrenörlüğün yanı sıra geçen yıldan bu yana avukatlık da yaptığını belirtti.

Salgın nedeniyle eğitimlere bir süre ara verdiklerini aktaran Şengül, şunları söyledi:

"Haziran ayı itibarıyla yeniden çalışmalarımıza başladık. Antrenman sonunda kitap okuma etkinliğimize veliler de öğrenciler de çok olumlu bakıyor. Ailelerden çok güzel dönüşler alıyoruz. Çocuklar eve gittiğinde hem zihinsel hem de fiziksel anlamda önemli gelişim gösterdiğini söylüyorlar, bu da bizi çok mutlu ediyor."

Etkinlikle öğrencilerin kültürel anlamda gelişmeleri ile kitap okuma alışkanlıklarının pekişmesine katkı sağladıklarını vurgulayan Şengül, "Spor sadece bedenin değil, zihnin de eğitilmesidir. O nedenle bu tarz etkinliklerin artmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

"Arkadaşlarımla eğleniyor ve spor yapıyoruz. Spor yaparken aynı zamanda kitap okuyarak bir şeyler öğreniyoruz." diyen kursiyer Beste Miray Tansever, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kastamonu'da sporcular antrenman sonrası kitap okuyor
Kastamonu'da sporcular antrenman sonrası kitap okuyor
Kastamonu'da sporcular antrenman sonrası kitap okuyor
Kastamonu'da sporcular antrenman sonrası kitap okuyor

Kitap Okuma Etkinliği, Kick Boks, Kastamonu, Kitap, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da sporcular antrenman sonrası kitap okuyor - Son Dakika

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