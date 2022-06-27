KASTAMONU - İlişi köyünde mahsur kalan vatandaşlar helikopterle kurtarıldı (2) - Son Dakika
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KASTAMONU - İlişi köyünde mahsur kalan vatandaşlar helikopterle kurtarıldı (2)

27.06.2022 11:43

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak nedeniyle Ezine Çayı'nın taşması sonucu mahsur kalanlar kurtarılıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak nedeniyle Ezine Çayı'nın taşması sonucu mahsur kalanlar kurtarılıyor.

İlçede etkili olan sağanağın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu bazı evlerin giriş katları su altında kaldı. Evlerinde mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılanlardan Bilal Bilge, AA muhabirine, gece saatlerinden itibaren şiddetli yağışın etkili olduğunu söyledi.

İlçede yağış öncesi büyük çalışmalar yapıldığını anlatan Bilge, "Kaymakamımız, Belediye Başkanımızca köprünün ayaklarında çalışma yapılmasına rağmen yine de ilçeye su girdi. Geçen yıl 11 Ağustos'ta büyük bir sel yaşamıştık. İnşallah ikincisini yaşamayız." dedi.

İlçede sürekli uyarı anonsları yapıldığını belirten Bilge, "11 Ağustos'ta yaşadığımız sel nedeniyle ailelerimizi yükseklere götürdük, araçlarımızı kaldırdık. Her taraf temizlenmişti, altyapı yapılmıştı. Bazı yerlerde altyapı gitti. Bazı yerlerde birinci katlara kadar su doldu. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

İlişi köyündeki evinden eşiyle tahliye edilen Musa Gerişli ise geçen yıl yaşanan sel felaketinde zarar gören evini tamir için çalışma yaptığını dile getirdi.

İstanbul'dan geldiğini aktaran Gerişli, "Her şeyi yeniden yaptırdık. Yine bu kadar olacağını tahmin etmemiştik. Geçen senekinden daha fazla oldu. Sel suları benim evime kadar çıkmaz ama her ihtimale karşı bizi aldılar. Cana gelmesin, mala gelsin diyoruz. Hanım çok korktu, kalp ameliyatlı. Ben de korktum." diye konuştu.

5 kişi helikopterle çatılardan alındı

İlçeye bağlı İlişi köyünde su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalan 5 kişi de Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle binaların çatılarından alındı.

Güvenli bir yerde bekleyen ambulansların yanına indirilen bu kişiler, ardından görevlilerce belirlenen yurtlara götürüldü.

Öte yandan, Kastamonu ile Şenpazar arasındaki kara yolu, Tüneller mevkisindeki köprünün zarar görmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.

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KASTAMONU - İlişi köyünde mahsur kalan vatandaşlar helikopterle kurtarıldı KASTAMONU - İlişi köyünde mahsur kalan vatandaşlar helikopterle kurtarıldı KASTAMONU - Bozkurt İlişi köyünden geçen çayın taşması sonucu köydeki bazı evler su altında kaldı (2) KASTAMONU - Bozkurt İlişi köyünden geçen çayın taşması sonucu köydeki bazı evler su altında kaldı (2)
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KASTAMONU - İlişi köyünde mahsur kalan vatandaşlar helikopterle kurtarıldı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: KASTAMONU - İlişi köyünde mahsur kalan vatandaşlar helikopterle kurtarıldı (2) - Son Dakika
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