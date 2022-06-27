Ekipler, Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir binada su baskını nedeniyle mahsur kalan iki kişiyi de kepçe yardımıyla alarak güvenli bölgeye götürdü.

Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Azdavay ilçe merkezinden geçen Devrekani Çayı taştı. Taşkın nedeniyle ilçe merkezinde bazı binaların bodrum ve giriş katlarını su bastı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da su baskını nedeniyle mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı - Son Dakika

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