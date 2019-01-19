Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Su Kanalına Devrilen Tır'ın Sürücüsü Yaralandı

Kastamonu'da Su Kanalına Devrilen Tır'ın Sürücüsü Yaralandı

47 dakika önce

100 yolunda, kontrolden çıkan TIR'ın bariyerlere çarpıp ardından su kanalına devrilmesi sonucu, sürücü Serdar M., yaralandı.

Kastamonu'da Su Kanalına Devrilen Tır'ın Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
KASTAMONU D-100 yolunda, kontrolden çıkan TIR'ın bariyerlere çarpıp ardından su kanalına devrilmesi sonucu, sürücü Serdar M., yaralandı. 

Kaza, saat 22.30 sıralarında Tosya ilçesi D-100 yolunda meydana geldi. İstanbul'dan Giresun'a seyir halinde olan Serdar M. yönetimindeki 28 K 6377 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada sürücü Serdar M. yaralanırken, çevredekiler sağlık ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Serdar M.'yi Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kastamonu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:40 Kaynak: DHA

Tosya, Kastamonu, Güncel
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