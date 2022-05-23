Kastamonu'da su tasarrufu semineri düzenlendi

Kastamonu Suyunu Koru Platformu tarafından Kastamonu Kuzeykent Ortaokulunda su tasarrufu semineri verildi.

Kuzeykent Ortaokulunda Harezmi Eğitim Modelini uygulamak için bir sınıf oluşturuldu. "Su israfının küresel ısınmaya etkileri ve dünyamızı bekleyen tehlikeler" konusu üzerinde yoğunlaşan öğrenciler, çözüm için yenilikçi fikirler ortaya koydu.

Su israfı konusunda daha fazla kişiye ulaşmak amacıyla Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır tarafından oluşturulan "Kastamonu Suyunu Koru Platformu"nu okullarına davet eden Harezmi sınıfı, su tasarrufu seminerine ev sahipliği yaptı.

Bahar Çakır, seminerde, tasarrufla kullanılan suyun, daha fazla insanın temiz suya ulaşmasının önünü açacağını söyledi.

Kuzeykent Ortaokulu Müdürü Erol Uhray ise öğretmenlerin desteği ile açılan Harezmi sınıfında, öğrencilerin öğretmenleri rehberliğinde güvenli etik ve ahlaki değerleri özümseyerek araştırmalar yaptığını belirtti.

Modern eğitime yönelik tüm imkanların bu çerçevede kullanıldığını dile getiren Uhray, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz büyükleri tarafından desteklenmenin onurunu yaşarken hepsi birer 'su muhafızı" olarak öğrendikleri tüm bilgileri hayatlarına geçirmeye ve etraflarına örnek olmaya söz verdiler. Platformun su tasarrufu konusundaki bilgilendirmeleri ile oluşturulan farkındalık, Harezmi sınıfının amaçları ile birleşerek daha geniş alanlara yayıldı ve evlatlarına güzel bir gelecek bırakma yolunda adım atmanın mutluluğunu hep birlikte paylaştılar."

Uhray, seminere katıldığı için Bahar Çakır'a teşekkür etti.