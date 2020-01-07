Kastamonu'da tadilatı tamamlanan cami yangında küle döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da tadilatı tamamlanan cami yangında küle döndü - Son Dakika

Kastamonu'da tadilatı tamamlanan cami yangında küle döndü

6 saat önce

Kastamonu'da tadilatı tamamlanan cami minaresinde elektrik kontağından yangın çıktı.

Kastamonu'da tadilatı tamamlanan cami yangında küle döndü, System.String[]

Kastamonu'da tadilatı tamamlanan cami minaresinde elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede ahşap minareyi saran yangın minarenin cami üzerine devrilmesi sonucu camiye sıçradı. Çıkan yangında cami tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Civcivler köyünde yaklaşık 50 yıllık olduğu öğrenilen cami minaresinde, elektrik kontağından yangın başladı. Yangın nedeniyle ahşap olan caminin minaresi, bir süre sonra caminin üzerine yıkıldı. Yangın kısa sürede tüm camiyi sardı.


Köylülerin ihbarı üzerine yangına Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, cami ve minaresi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Camilerinde tadilat çalışmalarının tamamlandığını belirten Civcivler Köyü Muhtarı Mustafa Karaalioğlu, "Camimizde tadilat tamamlanmıştı. Yangının neden çıktığını henüz bilmiyorum ama elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Camimiz yarı ahşap olduğu için yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü ama camimiz kullanılamaz hale geldi. Üzüntülüyüz, Allah'tan gelen bir şey, inşallah tez zamanda yenisini yapmaya gayret edeceğiz" dedi.


Başkent EDAŞ ekipleri, yaşanan yangın sonrasında olay yerine giderek incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kastamonu, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı
Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı Şişli'de korkunç cinayet! Figen ile Randolp Ward Mays çiftin oğlu bıçaklanarak öldürüldü Defalarca bıçakladığı eşini ağır yaralayan şahıs: Bende o beyin yok

Son Dakika Haberleri
23:16 Porto Riko'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
23:07 AB üyesi 4 ülke Libya gündemiyle toplandı - Son Dakika Haber
23:07 Adana'da çığ altında kalan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika Haber
22:55 Annesi tarafından 'temiz hava alması için' balkondaki pusetine konan bebek donarak öldü - Son Dakika Haber
22:48 ABD Savunma Bakanı Esper: "ABD, İran'la başlayan her savaşı bitirmeye hazır" - Son Dakika Haber
22:41 Donald Trump'tan İran'ın tehditlerine yanıt: Her türlü misillemeye hazırız - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 23:29:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da tadilatı tamamlanan cami yangında küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]