Kastamonu'da taksi şoförünü öldüren gençler tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da taksi şoförünü öldüren gençler tutuklandı

31.07.2023 16:10

Kastamonu'da bir taksi şoförü, aracına binen iki genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheliler polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Ayrıca, cinayet zanlılarından birinin daha önce öğretmenini bıçakladığı ortaya çıktı.

Kastamonu'da aracına bindikleri taksiyi bıçaklayarak öldüren iki genç tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Aktekke Mahallesi Yol Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü Nurettin Tığlıgil ile aracına yolcu olarak binen A.A. (16) ve B.K. (18) arasında ücret sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında şahıslar Tığlıgil'i defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Tığlıgil, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tığlıgil, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şahıslar tutuklandı
Olayın ardından A.A. ve B.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.
Öğretmenini de bıçakladığı ortaya çıktı
Öte yandan, cinayet zanlılarından B.K.'nin, geçen yıl uzaklaştırıldığı okulda müdür yardımcısı Aziz B.'yi de bıçaklayarak yaralandığı öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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