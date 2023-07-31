Kastamonu'da taksi şoförünü öldüren gençler tutuklandı

Kastamonu'da aracına bindikleri taksiyi bıçaklayarak öldüren iki genç tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Aktekke Mahallesi Yol Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü Nurettin Tığlıgil ile aracına yolcu olarak binen A.A. (16) ve B.K. (18) arasında ücret sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında şahıslar Tığlıgil'i defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Tığlıgil, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tığlıgil, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şahıslar tutuklandı

Olayın ardından A.A. ve B.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.

Öğretmenini de bıçakladığı ortaya çıktı

Öte yandan, cinayet zanlılarından B.K.'nin, geçen yıl uzaklaştırıldığı okulda müdür yardımcısı Aziz B.'yi de bıçaklayarak yaralandığı öğrenildi. - KASTAMONU