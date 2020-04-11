Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Talipler köyü karantinaya alındı - Son Dakika
Kastamonu'da Talipler köyü karantinaya alındı
6 saat önce
Kastamonu'da, yeni tip korona virüs (KOVID-19) tedbirleri kapsamında merkez ilçeye bağlı Talipler köyü karantinaya alındı.
Kastamonu'da, yeni tip korona virüs (KOVID-19) tedbirleri kapsamında merkez ilçeye bağlı Talipler köyü karantinaya alındı.
Çin'den tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince merkez ilçeye bağlı Talipler köyünün korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındığını açıkladı. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 09:21 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü