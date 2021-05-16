Kastamonu'da tam kapanma döneminde sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Kastamonu'da belediye ekipleri ile Türk Kızılay ve HAYTAP gönüllüleri tarafından tam kapanma döneminde sokak hayvanları ve kuşlar unutulmadı.

Kastamonu'da belediye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 17 günlük sürede sokak sokak gezerek aç kalan sokak hayvanları ve kuşlar için belirlenen yerlere yem bıraktı.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, AA muhabirine, salgın sürecinde belediye ekiplerinin canla başla çalıştığını söyledi.

Şehrin her noktasında sokak hayvanlarını beslediklerini anlatan Vidinlioğlu, "20 mahallede bulunan 62 noktada besleme yapıldı. Bu noktalara sokak hayvanları için mama, kuşlar için de yem bırakılıyor. ???????Kastamonu Belediyesi ekipleri bu süreç içinde 350 kilogram köpek ve kedi maması, 110 kilogram da kuş yemini besleme noktalarına bıraktı." dedi.

Vidinlioğlu, vatandaşların bu konuda gönlünün rahat olmasını isteyerek, şunları dile getirdi:

"Tam kapanma süreci öncesinde sokak hayvanlarımızın aç kalmaması için gerekli tedbirleri aldık. Şehrimizde 62 nokta belirledik ve her gün bu noktalara mama ve yem bıraktık. Sadık dostlarımız olan sokak hayvanlarımızın bakımı ve tedavileri de bu süreçte yine eksiksiz şekilde yapıldı. Her canlıdan sorumluyuz. Elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Sizler evlerinizde bu konuda rahat olun. Biz üzerimize düşeni yaparak sokak canlarımızı besliyoruz."

Türk Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri de Nasrullah Meydanı'ndaki kuşları besledi.

HAYTAP gönüllüleri tarafından da ilçelerdeki sokak hayvanlarına belirli noktalarda mama bırakıldı.