Kastamonu'da "tam kapanma"nın ilk gününde polisler sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Kastamonu'da polis ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasının ilk gününde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosu ekiplerince kentin farklı noktalarına mama ve su konuldu.

Özellikle hayvanların yiyecek ve içecek bulmakta zorlandığı alanlarda yapılan dağıtımlarla ekipler, karşılaştıkları sokak hayvanlar ile de yakından ilgilenerek sağlık sorunları bulunanlara yardımcı oldu.

Bazı polisler ise elleriyle hayvanlara su içirerek mama yedirdi. Ekipler, Tarihi Nasrullah Meydanı'nda da güvercinlere yem verdi.