Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirleri ile karantina kurallarına uymayan 7 kişiye para cezası uygulandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, tam kapanma sürecinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişiye polis ekiplerince 6 bin 938 lira, 3 kişiye ise jandarma ekiplerince 10 bin 407 lira ceza kesildiği belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 testi pozitif olmasına rağmen karantina kurallarını ihlal eden 2 kişiye de jandarma ekiplerince 6 bin 938 lira ceza uygulandığı bildirdi.
Haklarında soruşturma başlatılan kişilerin yurda yerleştirildiğinin ifade edildiği açıklamada, vatandaşların evlerinde kalmaları gerektiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da 'tam kapanma' ve karantina kurallarına uymayan 7 kişiye 24 bin 283 lira ceza - Son Dakika