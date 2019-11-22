Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da tamirat için çıktığı çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi
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Kastamonu'da tamirat için çıktığı çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tamirat için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'da tamirat için çıktığı çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tamirat için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Adem Cansever, tamir için evinin çatısına çıktı.

Dengesini kaybeden Cansever, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki çatıdan düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan Cansever, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu, Karşıyaka, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:58 Kaynak: AA
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