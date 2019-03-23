Kastamonu'da Tarih Yeniden Canlanıyor

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Traklar'a Ait 4 Bin Yıllık Kaya Anıtları Bulundu

Atatürk Havalimanı'ndan Son Kez Yapılacak Tarihi Uçuşa Yoğun İlgi Var

Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti