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Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

12.12.2021 15:49
Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan obje ve sikke ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan obje ve sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde ikamet eden F.T.'nin evine operasyon düzenledi. Şüphelinin ev ve arabasında yapılan aramada 34 adet sikke, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 9 obje, 2 yüzük, kolye ucu, topuz başı, 2 büyük el dedektörü, kazma, tarihi eser rehberi, küçük el dedektörü, hassas terazi ve 2 manyetik bakır çubuk ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili F.T.'yi gözaltına aldı. - KASTAMONU

Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika


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