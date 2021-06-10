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Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

10.06.2021 21:22
Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 10 adreste eş zamanlı düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 10 adreste eş zamanlı düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince il merkezinde 4, Taşköprü ilçesinde ise 6 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 198 tarihi eser niteliğinde sikke, 34 tarihi eser niteliğinde obje, ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkı tabanca ve bu tabancalara ait fişekler, dedektör ve dokümanlar ile çeşitli kişiler adına düzenlenmiş 31 senet ele geçirildi.

Operasyon sonucu yakalanan 4 şüpheli hakkında, tefecilik ve tarihi eser kaçakçılığı suçlarından adli işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Kastamonu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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