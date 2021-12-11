Kastamonu'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Kastamonu'da tarihi eser operasyonu

Kastamonu'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde yaşayan F.T'nin evine operasyon düzenlendi. Şüphelinin ev ve arabasında yapılan aramada, 34 sikke, 9 obje, 2 yüzük, kolye ucu, topuz başı, 2 büyük el detektörü, kazma, tarihi eser rehberi, küçük el detektörü, hassas terazi ve 2 manyetik bakır çubuk ele geçirildi. Olayla ilgili F.T, gözaltına alındı.

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