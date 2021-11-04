Son dakika haberleri | KASTAMONU - Tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Kastamonu'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine F.E'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 65 obje, 29 sikke, 19 yüzük, 14 kadeh, bakraç, tarihi eser rehberi, tarihi eser değeri olduğu düşünülen tabanca ile 6 namlusu değerlendirilmiş tabanca, 3 av tüfeği, 41 tabanca fişeği ve tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili F.E, gözaltına alındı.

Son Dakika

Aslan, Avrupa Ligi'ndeki fırsatı kaçırdı! Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı

İki aracın kafa kafaya çarpıştığı korkunç kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 sürücü ise ağır yaralandı

Vitor Pereira'dan sürpriz değişiklik! Royal Antwerp-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti

Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı

Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti

Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü

Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi