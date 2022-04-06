Kastamonu'da tarihi hamamda çini sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da tarihi hamamda çini sergisi açıldı

06.04.2022 08:54
Kastamonu'da tarihi hamamda çini sergisi açıldı

Kastamonu'da öğretim görevlisi, tarihi Saray Hamamı'nda çini sergisi açtı.

Kastamonu'da öğretim görevlisi, tarihi Saray Hamamı'nda çini sergisi açtı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Saray Hamamı Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Çini Restorasyonunda Tamamlama Uygulamaları" adlı kişisel sergi açan Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Işılay Konak???????,??????? 27 farklı eserin sergilendiğini söyledi.

Eserlerin bazılarında farklı tamamlama uygulamaları yapıldığını belirten Konak,"Bu sergideki çinilerin tamamı tarafımdan üretildi ve daha sonra deforme edilerek tamamlanacak hale getirildi. Yanlış ve doğru çinilerin bulunduğu bu serginin alana katkı sağlayacağını umuyorum." dedi.

Serginin 10 Nisan'a kadar açık olacağını aktaran Konak, sanatseverleri çinileri görmeye davet etti.

Sergiye Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erol Yıldır ile davetliler katıldı.

YORUMLAR
500
Kastamonu'da otomobil, tarlaya uçtu: 4 yaralı Kastamonu'da otomobil, tarlaya uçtu: 4 yaralı Jandarma ekiplerinin şüphesi hırsızı ele verdi Jandarma ekiplerinin şüphesi hırsızı ele verdi

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Öğretim Görevlisi, Kastamonu, Saray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da tarihi hamamda çini sergisi açıldı - Son Dakika


Son Dakika
08:53 Bomba iddia! Mesut Özil'in yerine Talisca geliyor
08:51 Destan'da dün akşam neler oldu? Ulu Ece'nin düğünü öğrenmesiyle yeni bir döneme girildi
08:41 Baba dizisinde dün akşam neler oldu? Kadir ve Büşra arasında neler yaşandı?
08:37 Çeçen askerlerin yaralı arkadaşlarını çatışma alanından kurtarma anları kameralara yansıdı!
08:33 Dolar ne kadar oldu? İşte 6 Nisan güncel dolar kuru!
08:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışı seyahatleri: 8 yılda 175 kez yurtdışına çıktı!
08:31 Boşanmak isteyen 35 yıllık eşini pompalı tüfekle vurdu
08:28 Survivor All Star'da elenen isim belli oldu: Gönüllüler takımından Ardahan adaya veda etti
08:24 Arjantinli golcü Gonzalo Higuain futbolu bırakma kararı aldı!
08:21 ABD bugün başta Putin olmak üzere Rus hükümet yöneticilerine yönelik yeni yaptırımlar açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 09:01:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da tarihi hamamda çini sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement