Kastamonu'da tarihi konak kül oldu
1 saat önce
Kastamonu merkez Örencik köyünde çıkan yangında tarihi konak kül oldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:20 Kaynak: İHA
Kastamonu merkez Örencik köyünde çıkan yangında tarihi konak kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, merkez Örencik köyü Kavacık Mahallesinde bulunan tarihi konakta henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Oturanın olmadığı tarihi konak tamamen yanarken can kaybı yaşanmadı.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
(İHA)
Polis memuru, "Oğluma iyi bakın" diye not bırakıp intihar etti Londra'da PKK yandaşları, İstanbul'un ilk başörtülü belediye başkanı Şeyma Döğücü'ye saldırdı! MSB'den Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama: Operasyon öncesi bilgi alışverişi yapıldı Haliç'e düşen yabancı uyruklu kişiyi deniz polisi kurtardı