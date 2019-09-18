Kastamonu'da tarım arazisinde yangın
47 dakika önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangın, 2 dekar tarım arazisinde zarara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:14 Kaynak: AA
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangın, 2 dekar tarım arazisinde zarara yol açtı.
İlçeye bağlı Aşağıdikmen köyü mevkisinde köy tüzel kişiliğine ait tarım arazisinde yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın sonucu yaklaşık 2 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Liberya'da bir ilkokulda çıkan yangında 30 çocuk hayatını kaybetti 3 itfaiye erinin yaralandığı patlama anı kamerada! Dev tanker metrelerce yükselip itfaiye aracının üstüne düştü MHP Edirne İl Başkanı istifa etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü mesajı yayımladı