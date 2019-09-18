Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da tarım arazisinde yangın
Son Dakika Güncel Haber

Kastamonu'da tarım arazisinde yangın

47 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangın, 2 dekar tarım arazisinde zarara yol açtı.

Kastamonu'da tarım arazisinde yangın, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangın, 2 dekar tarım arazisinde zarara yol açtı.

İlçeye bağlı Aşağıdikmen köyü mevkisinde köy tüzel kişiliğine ait tarım arazisinde yangın çıktı.


Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.


Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın sonucu yaklaşık 2 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Liberya'da bir ilkokulda çıkan yangında 30 çocuk hayatını kaybetti
3 itfaiye erinin yaralandığı patlama anı kamerada! Dev tanker metrelerce yükselip itfaiye aracının üstüne düştü MHP Edirne İl Başkanı istifa etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü mesajı yayımladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 16:02:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da tarım arazisinde yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]