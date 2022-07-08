İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salih K., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Ağcıkişi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba oldukları öğrenilen Salih K., Kadir K. ve Yılmaz K. arasında tarla yolu anlaşmazlığı sebebiyle kavga çıktı. Kavga sırasında kafasına kazma ile vurulan Salih K. yaralandı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kastamonu'da tarla kavgası: 1 yaralı - Son Dakika

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