Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da tarlada çalışanların üzerine yıldırım düştü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kastamonu'da tarlada çalışanların üzerine yıldırım düştü

1 saat önce

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Sazyaka Mahallesi Mevkisinde tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düştü.

Kastamonu'da tarlada çalışanların üzerine yıldırım düştü, System.String[]
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Sazyaka Mahallesi Mevkisinde tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi neticesinde bir kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani'de Sazyaka Mahallesi Mevki'inde pancar tarlasında çapa işlemi yapan 9'a yakın tarım işçisinin üzerine yıldırım düştü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Devrekani Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan 45 yaşındaki Hatice Başlı ise, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tarlada çalışan diğer işçilerin de tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:05 Kaynak: İHA
kadın, devrekani, kastamonu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lunaparkta emniyet kemeri kopan kadın ölümden döndü Bolu'da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi öldü Böceklerin istilasına uğrayan mahalleli isyan etti: İnsanlar uyuyamıyor, yemek yiyemiyor, evlerini terk ettiler Makas terörüyle liseli kızın ölümüne neden olan sanıklar, hakim karşısına çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:40:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da tarlada çalışanların üzerine yıldırım düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]