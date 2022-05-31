Kastamonu'da taş yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da taş yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

31.05.2022 17:23
Kastamonu'da taş yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde taş yüklü kamyon devrildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde taş yüklü kamyon devrildi. Kazada şoför yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 11 Ağustos 2021 tarihinde sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde yürütülen çalışanlarda görev alan ve sürücüsü öğrenilemeyen taş yüklü kamyon, virajı alamayarak devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada, kamyonda yüklü taşlar da çevreye savruldu. - KASTAMONU

Kastamonu'da taş yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Kastamonu'da taş yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Bozkurt, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da taş yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da taş yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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