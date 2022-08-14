Yoldan çıkan otomobil, aydınlatma direğini devirerek otoparkın çatısına uçtu - Son Dakika
Üye Girişi

Yoldan çıkan otomobil, aydınlatma direğini devirerek otoparkın çatısına uçtu

14.08.2022 13:25

Kastamonu'da Taşköprü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğini devirdikten sonra otoparkın çatısına uçtu.

Kastamonu'da Taşköprü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğini devirdikten sonra otoparkın çatısına uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da İnönü Mahallesinde Taşköprü kavşağında ismi öğrenilemeyen 34 UF 0266 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ilk önce aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direğini de deviren otomobil, bir otoparkın çatısına uçtu. Yan yatarak durabilen otomobilin sürücüsü, kazayı hafif şekilde yaralı atlattı. Kazanın ardından trafik polisi ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı! Yarın günün ilk saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı! Yarın günün ilk saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor Dünyanın en derin kanyonunda mahsur kalan sporcular helikopterle kurtarıldı Dünyanın en derin kanyonunda mahsur kalan sporcular helikopterle kurtarıldı
Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan otomobil, aydınlatma direğini devirerek otoparkın çatısına uçtu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:33 Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra yolda! İspanyol savunmacının, "Bize her yer Trabzon!" sözleri taraftarın beğenisini topladı
17:27 Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz
17:01 Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı
16:59 7 aydır sırra kadem basan kocasının peşine düşen kadın, iz sürdüğü esnada gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı
16:46 Bakan Nebati, Tarım Kredi marketlerindeki indirimli satışlarla ilgili zincir marketlere seslendi: Takip edilmesini ve etikete yansımasını bekliyoruz
16:31 Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı da kadrosuna katıyor! Prensip anlaşmasına varıldı
16:24 Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçerek 31 dereceye ulaştı
15:44 Valencia'nın bonservis inadı kırıldı! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmaya çok yakın
15:37 Maltepe'deki öğrenci yurtlarında Arap mültecilerin bedava kaldığı iddiasına KYK'dan cevap: Mülteci değil, bilim insanları
15:20 Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kaymakam, tutukluluğu devam ederken yeni görevine atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 18:06:23. #1.13#
SON DAKİKA: Yoldan çıkan otomobil, aydınlatma direğini devirerek otoparkın çatısına uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement