Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da İnönü Mahallesinde Taşköprü kavşağında ismi öğrenilemeyen 34 UF 0266 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ilk önce aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direğini de deviren otomobil, bir otoparkın çatısına uçtu. Yan yatarak durabilen otomobilin sürücüsü, kazayı hafif şekilde yaralı atlattı. Kazanın ardından trafik polisi ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yoldan çıkan otomobil, aydınlatma direğini devirerek otoparkın çatısına uçtu - Son Dakika

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