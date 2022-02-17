KASTAMONU - Taşköprü sarımsağının ekim dönemi başladı - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen, Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescilli sarımsağın ekimine başlandı.

Önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde sarımsak her yıl şubat ve mart aylarında ekilip temmuz ayında hasat ediliyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine, şubat ayının Taşköprü sarımsağının toprakla buluşma ayı olduğunu söyledi.

Taşköprü sarımsağının "beyaz altın" olarak ifade edildiğini anlatan Çatal, "Çiftçilerimize hayırlı hasatlar diliyorum. İnşallah bu yıl da hasadımız güçlü olacak. Taşköprü sarımsağının kalitesini ve değerini korumak için de yerel yönetimler olarak her zaman sarımsağımızı koruyacağımızı duyuruyoruz." dedi.

Sarımsak üreticisi Nevzat Kuşcu ise sarımsağın toprağının kasım ayından itibaren hazırlandığını kaydetti.

Ekim işleminin bir aya yakın sürdüğünü anlatan Kuşcu, "Sarımsak geçen sezon emeğimizin karşılığını vermedi. Ama ata tohumumuzu, ata mesleğimizi bırakma şansımız yok. Her türlü devam edeceğiz. İnşallah bu yıl iyi olur diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Nebiye Namdar ise yaklaşık 50 yıldır sarımsak üretimi yaptığını belirtti.

Sarımsak fiyatlarının çok düşük olduğunu anlatan Namdar, "İnşallah bu yıl para eder. Sarımsak çok zahmetli." ifadesinde bulundu.