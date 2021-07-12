Kastamonu'da tatile giderken yol uygulamasında yakalanan Kovid-19 temaslısı yurda yerleştirildi - Son Dakika

AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan İ.T, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kastamonu öğrenci yurduna yerleştirildi.

Çankırı 'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine tatile giden İ.T'nin jandarmanın Şenpazar ilçesinde yaptığı rutin yol kontrolünde, Kovid-19 temaslısı olduğu tespit edildi.

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