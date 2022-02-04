Kastamonu'da tavşanlar için doğaya elma bırakıldı - Son Dakika

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir kişi, son dönemde aç tavşanların ilçe merkezine inmesi üzerine doğaya yiyecek bıraktı.

Kastamonu'da son dönemde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Olumsuz hava şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken bazı yaban hayvanları, yiyecek aramak için ilçe ve köy merkezlerine indi.

Azdavay ilçesinde de sık sık tavşanların görülmesi üzerine Tuncay Gezmen, çeşitli yerlere tavşanlar için elma bıraktı.

Gezmen, AA muhabirine, son günlerde ilçe merkezinde çok fazla tavşan görmeye başladıklarını söyledi.

Bölgede kar yağışının etkili olduğunu vurgulayan Gezmen, "Yoğun yağışlar nedeniyle hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyor. Tavşanlar da bu hayvanlardan biri. Aç kalmasınlar diye ilçenin çevresine eşimle birlikte elma bıraktık. İnşallah işe yarar." diye konuştu.