Kastamonu'da tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı - Son Dakika

Kastamonu'da yaralı bulunup tedavi edilen kızıl şahin doğaya bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tosya ilçesinde vatandaşlar tarafından bir kızıl şahinin yaralı halde bulunduğu belirtildi.

Jandarma ekiplerine verilen kızıl şahinin muhafaza altına alındığı aktarılan açıklamada, yaralı hayvanın daha sonra DKMP Tosya Şefliği ekiplerine teslim edildiği anlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Veteriner hekimce gerçekleştirilen muayenesinde, ayağında ve karın bölgesinde yaralar olduğu tespit edilen kızıl şahinin yaralarına doku spreyi tedavisi uygulandı. Güçten düşmesi sebebiyle antibiyotik ve besin takviyesi yapılmasının ardından 3 günlük rehabilitasyon sürecinin sonunda sağlığına kavuşan kızıl şahin, DKMP Kastamonu İl Şube Müdürlüğü Tosya ekiplerince yeniden doğaya salındı."