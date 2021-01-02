Kastamonu'da tedbirler sonucu son 1 ayda Kovid-19 vakaları yüzde 70 azaldı - Son Dakika

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirler sonuç verince, son 1 ayda vakalarda yüzde 70 azalma gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Aralık'ta yaptığı basın toplantısında Kastamonu'da Kovid-19 vakalarının yüzde 50 artış gösterdiğini, yoğun bakım doluluk oranının da yüzde 74 olduğunu açıklamıştı.

Hemen ardından Kastamonu Valiliği tarafından alınan tedbirlerin sıkı şekilde denetlenmesi ve kente gelenler için 10 gün izolasyon kararı alınması, vaka sayısının yüzde 70 azalmasını sağladı.

Vali Avni Çakır, AA muhabirine, kasım ayı sonunda tüm Türkiye'de olduğu gibi Kastamonu'da da Kovid-19 vakalarında ciddi yükselişin yaşandığını söyledi.

Bu konuya Sağlık Bakanı Koca'nın da dikkati çektiğini hatırlatan Çakır, "Sağlık Bakanımızın da açıkladığı haliyle yüzde 50'ye yakın vaka artışı ilimizde de gözlendi. Belediye Başkanımız, Sağlık Müdürümüz, başhekimlerimiz, toplum sağlığı merkezimiz, ilgili doktor arkadaşlarımız ve kolluk görevlilerimizle her pazartesi günü yaptığımız toplantılarda, vakaların kaynaklarını analiz etmeye çalıştık. İlimizin özel şartları nedir, ne tür tedbirler alabiliriz şeklindeki konuları gözden geçirdik." dedi.

Ardından yeni tedbirleri devreye soktuklarını belirten Çakır, şöyle devam etti:

"Kastamonu, nüfusunun 2-3 katını dışarda barındıran bir il. İstanbul'da çok fazla sayıda hemşehrimiz yaşıyor. Memleketle bağları çok güçlü. Sürekli gidiş gelişleri, irtibatları var. Vakaların ilimize yayılımı noktasında dış girişlerin önemli etkisinin olduğunu arkadaşlarımız tespit etti. Ticari amaçla gelenler dışında il dışından ziyaret amaçlı gelenleri 10 gün izolasyona aldık. Vatandaşlarımızın hemen hemen tamamı izolasyon kararına uydu. Buna uyamayacak olanlar da ziyaretlerinden vazgeçti. İzolasyona riayet etme şansı olmayanlar ve bize talepte bulunanlar, yurtlarda izolasyona ve karantinaya tabi tutuldu. Vakaların azalmasında bunlar çok etkili oldu."

Şantiyeler ve fabrikalarla ilgili çalışma yapıldı

Yoğun işçi çalışan yerlerle ilgili de bazı çalışmalar yaptıklarına işaret eden Çakır, "İlimizde şantiyelerde yoğun işçi çalışması söz konusu. Bunun dışında fabrikalar ve askeri birliklerde de yoğunluk oluyor. Buralardaki yoğunluğu da dikkate alarak hasta ve temaslılarımızı yurtlarda barındırdık ve tedavi ettik. Vaka sayısının azalmasında bu da etkili oldu." diye konuştu.

Vali Çakır, alanda aktif görev alan personelin tüm ihtiyacının hızlı şekilde karşılandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Filyasyon ekip sayımızı yüzde 50 artırdık. Araç gereç bakımından gerekli takviyeleri üst seviyede yaptık. Personel anlamında ihtiyaçlarını giderdik. Bunların yanında şahsım ve vali yardımcılarımız her gün aktif şekilde sahada bulunuyor. Vali yardımcılarımız her gün sahada konu bazlı denetim gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın bilinçlenmesinde basınımızın yaptığı haberler farkındalık oluşturdu. Bütün bu etkenler birleşince geçen hafta sonu itibarıyla vakalarda yüzde 70 gibi ciddi bir azalış meydana geldi. Bunda sokağa çıkma kısıtlamasının etkisi de çok büyük. Tüm Türkiye'de vakalarda azalış meydana gelirken Kastamonu, en üst seviyede vaka azalışının yaşandığı illerden biri oldu."

Çakır, tedbirlerde gevşeme olmayacağını vurgulayarak, "2 haneli rakamlara indik ama ilimizi çok daha az seviyelere süratli şekilde getirmek istiyoruz. En ufak bir gevşeme göstermeden tedbirlere aynı ciddiyetle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.