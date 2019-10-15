Kastamonu'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tefecilik yaptıkları ve bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda A.G, Y.G, S.Y, Ö.Y, Y.Y, O.Y, M.Ü, E.Y, E.Y, S.Y, S.Y. ve E.T. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G, Y.G, S.Y, Ö.Y, Y.Y, O.Y ve M.Ü. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.