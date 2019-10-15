Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da "tefecilik" operasyonu
Son Dakika Güncel Kastamonu'da 'tefecilik' operasyonu

Kastamonu'da "tefecilik" operasyonu

1 saat önce

Kastamonu'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kastamonu'da

Kastamonu'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tefecilik yaptıkları ve bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda A.G, Y.G, S.Y, Ö.Y, Y.Y, O.Y, M.Ü, E.Y, E.Y, S.Y, S.Y. ve E.T. gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G, Y.G, S.Y, Ö.Y, Y.Y, O.Y ve M.Ü. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu, Başsavcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Nusaybin Belediye Başkanına terörden gözaltı
HDP'ye PKK/KCK operasyonu: 4'ü belediye başkanı toplam 9 kişiye gözaltı Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Meral Akşener, ABD'nin yaptırımın tehdidine karşı önerilerde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 10:54:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da "tefecilik" operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]