Kastamonu'da telef olan yunus balığı sahile vurdu - Son Dakika
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Kastamonu'da telef olan yunus balığı sahile vurdu

21.05.2022 11:07

Kastamonu'da telef olan yunus balığı sahile vurdu Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde telef olan yunus balığı sahile vurdu.

Kastamonu'da telef olan yunus balığı sahile vurdu

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde telef olan yunus balığı sahile vurdu. Yunus balığı yapılan incelemelerin ardından sahilden alındı.

Karadeniz sahiline kıyısı bulunan Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sahilde yürüyen vatandaşlar telef olan yunus balığını fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine sahile gelen İnebolu Sahil Güvenlik 96. Bot Komutanlığı ekipleri incelemelerde bulundu. Daha sonra yunus belediye ekipleri tarafından iş makinesi ile gömülmek üzere sahilden alındı.

İlk belirlemelere göre yunus balığının balıkçılık faaliyetleri neticesinde telef olduğunun belirlendiğini söyleyen Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Mustafa Karga, " Batı Karadeniz'de bu tarz ölümler çok görülmekte, bunun sebebi araştırıldığında genelde balıkçılık faaliyetleri sonucunda olduğu görüldü. Ağlara takılan yunusların strese girdiği ya da balıkçılar tarafından öldürüldüğünü tespit ettiler. Özellikle yunuslar memeli oldukları için çevresel faktörlere çok duyarlılar. Çok fazla popülasyon olduğu için, gemilerdeki sonarların sinyallerinden etkilenip kendilerini kıyıya vurabiliyorlar Ama gördüğümüz kadarıyla balıkçılık etkisi sonucunda ölmüş bir yunus var" dedi.

Kastamonu'da telef olan yunus balığı sahile vurdu
Kastamonu'da telef olan yunus balığı sahile vurdu
Kastamonu'da telef olan yunus balığı sahile vurdu
Kastamonu'da telef olan yunus balığı sahile vurdu

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Kaynak: İHA

Balıkçılık, Kastamonu, Karadeniz, İnebolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da telef olan yunus balığı sahile vurdu - Son Dakika


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