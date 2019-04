Kastamonu'da Telefonla Dolandırıcılık

Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan bir kişinin 20 bin lirasını ve 4 bileziğini alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Cide ilçesi Ece Mahallesi'nde yaşayan A.T'yi telefonla arayan kişi yada kişiler kendilerini polis olarak tanıttı. A.T. ile ilgili bir operasyon yürüttüklerini öne süren şüpheliler, operasyonun sağlıklı devam etmesi için bir miktar paraya ihtiyaçları olduğunu söyledi.



A.T, bunun üzerine evinin önüne gelen şüphelilere 20 bin lira para ile 4 altın bileziği torba içerisinde teslim etti.



Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.T, emniyete giderek şikayetçi oldu.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

