Kastamonu'da telefonla dolandırıcılık davası

Kastamonu'da telefonla kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi dolandırdığı öne sürülen sanığın yarılanmasına başlandı.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "dolandırıcılık" yaptığı iddiasıyla yargılanan ve sahte kimlikle yakalanarak tutuklanan Naci D. katıldı.

Suçsuz olduğunu iddia eden Naci D. "H.Ü. isimli kişi 'babamdan havale gelecek' diyerek hesap numaramı istedi. Ben de hesap numaramı bu kişiye verdim. Daha sonra hesabıma yatırılan parayı H.Ü'ye verdim. Bu şahıs bana yol ve yemek parası olarak 50 lira verdi." dedi.

Kendisini polis olarak tanıtmadığını savunan Naci D, "Suçu işlemediğim için karşı tarafla uzlaşmadım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 14 Ocak'a erteledi.

Naci D'nin telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtarak Y.D. isimli şahsı 3 bin 500 lira dolandırdığı iddia edilmişti.