Kastamonu'da telefonla dolandırıcılık sanığına 4 yıl hapis cezası - Son Dakika

Kastamonu'da, telefonla aradığı kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan sanığa 4 yıl hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ogün C. katıldı.

Ogün C, duruşmadaki savunmasında, kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunu iddia eden Ogün C, "Ben Azdavay ilçesini daha önce bilmiyordum. Suçluların araştırılıp bulunmasını istiyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı 4 yıl hapis ve 1400 lira adli para cezasına çarptırdı.

Ogün C. hakkında, 24 Aralık 2017'de telefonla aradığı A.B'ye kendisini Azdavay Kaymakamı olarak tanıtarak 700 lira göndermesini sağladığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.