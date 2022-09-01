Kastamonu'da DEAŞ'a para gönderdiği tespit edilen şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da DEAŞ'a para gönderdiği tespit edilen şahıs tutuklandı

01.09.2022 14:02
Kastamonu'da DEAŞ'a para gönderdiği tespit edilen şahıs tutuklandı

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı kişilere para gönderdiği tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı kişilere para gönderdiği tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında, örgüt ile bağlantılı şahıslara para gönderdiği değerlendirilen bir kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine götürülen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da DEAŞ'a para gönderdiği tespit edilen şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da DEAŞ'a para gönderdiği tespit edilen şahıs tutuklandı - Son Dakika
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